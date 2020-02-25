«Боруссия» может заплатить € 60 млн за французского полузащитника Камавинжу
«Боруссия» проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику «Ренна» Эдуардо Камавинже, сообщает France Football.
По данным источника, Камавинжа является приоритетным вариантом дортмундского клуба. Сообщается, за француза «Боруссия» готова заплатить около € 60 млн. В дортмундском клубе считают, что Камавинжа будет идеальным дополнением Акселю Витселю в обороне.
Контрактное соглашение Камавинжы с «Ренном» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провёл 23 матча, в которых забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу и заработал 4 жёлтые карточки.
После 26 туров Лиги 1 «Ренн» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 44 очка. От лидирующего «Пари Сен-Жермен» команда отстаёт на 21 очко.
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