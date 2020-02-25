Александер-Арнольд: игроки «Ливерпуля» увереннее всех на свете

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о победе в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).



«В ходе матча мы ощущали, что доминируем, но это футбол. Мы позволили им создать два или три момента. Пожалуй, опаснее всего было после стандартов, так что нам нужно обратить на это внимание. Мы рады, что победили. Это самое главное, но многие моменты нам ещё предстоит исправить. Болельщики очень нам помогли, их поддержка была невероятной, особенно когда мы уступали в счёте.



Мы просто продолжали идти вперёд, это образ мышления, который нам привил тренер. В итоге это принесло плоды. Тренер даёт нам свободу, он знает лучшие качества игроков, и для нас это очень важно. Мы атакующая команда, хотим создавать моменты и забивать голы.



Что касается таблицы, мы в хорошем положении, но нам нужно продолжать усердно работать. Я бы сказал, что мы увереннее всех на свете, мы верим в свои возможности. Нас переполняет желание быть настолько успешными, насколько это возможно, и побеждать в каждом матче», — цитирует Александер-Арнольда BBC.

Это какая-то магия: «Ливерпуль» мог проиграть, но опять выиграл. Как? Всё как обычно. Повели, пропустили, прибавили, вырвали.