Владелец «Спартака» Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса

Вспышка нового коронавируса привела к падению индексов на фондовых биржах в США и других странах, сообщает Bloomberg.



На фоне опасений, что заболевание серьёзно ударит по мировой экономике, 500 богатейших людей планеты потеряли за 24 февраля в совокупности $ 139 млрд. Среди представителей России серьёзные потери понёс владелец московского «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, который лишился $ 508 млн.



При этом функционер оказался на третьем месте по этому показателю среди россиян. Большие потери понесли президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($ 1,21 млрд) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($ 692 млн).



Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 25 тыс. человек.

«Ювентус» — «Интер» и ещё 5 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса