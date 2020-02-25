Бонуччи: у де Лигта есть всё, чтобы стать одним из лучших защитников в мире
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о партнёре по команде, игроке обороны Маттейсе де Лигте.
«Он молод и талантлив. Ему пришлось экстренно заиграть в основном составе из-за травмы Кьеллини, но у него есть всё, чтобы стать одним из лучших защитников в мире в ближайшие несколько лет», — приводит слова Бонуччи La Gazzetta dello Sport со ссылкой на L'Equipe.
Де Лигт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний голландский защитник принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
Де Лигт: до 15 лет я играл на позиции плеймейкера
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