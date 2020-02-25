Роналду и Дибала — в заявке «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с заявкой команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Пресс-служба итальянского клуба опубликовала заявку в «Твиттере».
Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани;
Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур;
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.
Матч «Лион» — «Ювентус» состоится завтра, 26 февраля. Встреча в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Начало матча в 23:00 мск.
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