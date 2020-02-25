Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.
«Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всё время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения. Это московское „Динамо“ и „Спартак“. Да, даже „Спартак“ — они готовы пригласить его к себе. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
Напомним, ранее отец хавбека Адьям Кузяев отметил, что они с сыном не рассматривают предложения от других клубов. Также он сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».
Отец Кузяева: предложения от других клубов не рассматриваем
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