«Наполи» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».
«Наполи»: Оспина, Руй, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски, Руис, Инсинье, Кальехон, Мертенс.
Запасные: Мерет, Хюсай, Луперто, Элмас, Аллан, Политано, Милик.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Фирмо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Видаль, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Акьем, Араухо, Лангле, Пуч, Артур, Фати.
Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс.
Встреча «Наполи» — «Барселона» состоится сегодня, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Барселона».
- 25 февраля 2020
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