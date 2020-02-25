Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Наполи» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

«Наполи»: Оспина, Руй, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски, Руис, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

Запасные: Мерет, Хюсай, Луперто, Элмас, Аллан, Политано, Милик.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Фирмо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Видаль, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Акьем, Араухо, Лангле, Пуч, Артур, Фати.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс.

Встреча «Наполи» — «Барселона» состоится сегодня, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Барселона».

«Наполи» – «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020