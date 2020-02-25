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Гвардиола — о матче с «Реалом» в Лиге чемпионов: это лишь очередная игра

Гвардиола — о матче с «Реалом» в Лиге чемпионов: это лишь очередная игра
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы будем играть с большим клубом. Знаем, с какими испытаниями столкнёмся. Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов. Вы никогда не знаете, что может произойти в дальнейшем. У нас есть возможность. Мы стараемся оставаться собой. Желание победить всегда должно присутствовать, иначе победа невозможна, но это лишь очередная игра. Вот и всё.

Что касается отстранения, то мы будем подавать апелляцию. Я доверяю руководству клуба. Я видел аргументы и доказательства невиновности «Манчестер Сити». Мы заслужили право выступать в Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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