Экс-игрок «Милана»: верю, что сохранение «Сочи» в РПЛ — достойная мотивация для Рами

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Франции Ибрагим Ба поделился мнением о мотивации новичка «Сочи» защитника Адиля Рами.
«У Адиля был тяжелый период в карьере. Но я верю, что он ещё не сказал своего последнего слова в большом футболе. Он перешёл в последний клуб чемпионата России, но если эта команда готова предоставить все условия и её можно назвать интересным вызовом для Рами, то почему нет? Сохранил ли он мотивацию? Лучше узнать у самого Адиля. Я верю, что попробовать удержать «Сочи» в элите российского футбола — достойная мотивация для него», — приводят слова Ба «Известия».
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в качестве свободного агента. Он является чемпионом мира 2018 года, но не сыграл на турнире ни одного матча. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.
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