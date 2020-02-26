Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

Поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:3) стало для лондонского «Челси» самым крупным на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» за всё время выступления команды в еврокубках.

Кроме того, это первое домашнее поражение «Челси» в матче с немецкой командой. Ещё одна печальная статистика для команды Фрэнка Лэмпарда: в этом сезоне «Челси» проиграл на «Стэмфорд Бридж» восемь матчей во всех турнирах, это худший показатель команды с сезона-1985/1986, сообщает Opta.

Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится 18 марта на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 марта. В 1/16 финала Кубка Англии лондонская команда примет на «Стэмфорд Бридж» «Ливерпуль».

«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020