«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

Поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:3) стало для лондонского «Челси» самым крупным на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» за всё время выступления команды в еврокубках.

Кроме того, это первое домашнее поражение «Челси» в матче с немецкой командой. Ещё одна печальная статистика для команды Фрэнка Лэмпарда: в этом сезоне «Челси» проиграл на «Стэмфорд Бридж» восемь матчей во всех турнирах, это худший показатель команды с сезона-1985/1986, сообщает Opta.

Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится 18 марта на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 марта. В 1/16 финала Кубка Англии лондонская команда примет на «Стэмфорд Бридж» «Ливерпуль».