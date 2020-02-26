«Лион» — «Ювентус»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн
Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити» на «Чемпионате»
Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервный арбитр — Гуильермо Куадра Фернандес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».
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