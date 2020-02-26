Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

16-летний голкипер Тороп: представить себя без ЦСКА уже не могу

16-летний голкипер Тороп: представить себя без ЦСКА уже не могу
Футбол / РПЛ 0

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что не может представить свою жизнь без московского клуба.

«По факту я тут провёл половину жизни. Представить себя без ЦСКА уже не могу. Для меня это не просто команда, это второй дом, я живу этим клубом. Так как я знаком практически со всеми тренерами и сотрудниками и в академии, и в «молодёжке», и в основе, проблем в общении не возникает, куда бы я ни приехал — будь это занятие с основной командой или с пацанами из школы», — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 7 матчах молодёжного первенства России, пропустил 9 голов и в 1 матче оставил ворота своей команды в неприкосновенности. ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России.

Команда с Торопом и Котиным в составе выиграла «турнир трёх» на тренировке ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020