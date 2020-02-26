16-летний голкипер Тороп: представить себя без ЦСКА уже не могу

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что не может представить свою жизнь без московского клуба.



«По факту я тут провёл половину жизни. Представить себя без ЦСКА уже не могу. Для меня это не просто команда, это второй дом, я живу этим клубом. Так как я знаком практически со всеми тренерами и сотрудниками и в академии, и в «молодёжке», и в основе, проблем в общении не возникает, куда бы я ни приехал — будь это занятие с основной командой или с пацанами из школы», — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.



В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 7 матчах молодёжного первенства России, пропустил 9 голов и в 1 матче оставил ворота своей команды в неприкосновенности. ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России.

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