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Тороп: в общении Акинфеев обычный человек, без какого-то апломба

Тороп: в общении Акинфеев обычный человек, без какого-то апломба
Футбол / РПЛ 0

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал об отношениях с голкиперами «армейцев» Игорем Акинфеевым и Ильёй Помазуном.

«В первое время было немного стеснительно общаться с ними на равных, но сейчас мы можем спокойно обсуждать любые темы. Они дают мне много советов.

Каково 16-летнему работать и общаться с Акинфеевым? Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочёты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу и он подскажет, будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно.

Первый раз увиделся с Акинфеевым несколько лет назад в манеже, где зимой тренируется и играет школа, а у клуба раньше был офис. Мы тогда с Вовой Брежневым, ещё одним вратарём 2003 года рождения, случайно с ним столкнулись. Удалось переброситься парой слов, он даже пожал нам руки. После этого я руку не мыл пару дней (смеётся)», — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

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