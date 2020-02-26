Конте: в футболе при пустых трибунах нет никакой красоты

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о проведении матчей при пустых трибунах из-за распространения коронавируса в Италии.
Напомним, матч ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория».
«Думаю, в игре при пустых трибунах нет никакой красоты. Футбол нуждается в публике. Чувствовать всю эту атмосферу поддержки — это самое прекрасное. Конечно, мы поддерживаем решения, принятые во благо охраны здоровья людей, и я надеюсь, что скоро ситуация нормализуется», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.
В первой встрече с «Лудогорцем» «Интер» одержал победу со счётом 2:0.
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