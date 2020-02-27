Жезус: я лишь слегка положил руки на Рамоса, это не фол

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус высказался о моменте со своим голом в ворота мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 78-й минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу «сливочных», партнёр бразильца сделал навес в штрафную площадь. В точке, куда направился мяч, вместе с Жезусом оказался защитник Серхио Рамос. Во время прыжка Габриэл положил обе руки на спину испанцу, после чего тот упал на газон, сигнализируя о нарушении. Бразилец без помех отправил мяч в ворота, а судья засчитал гол.
«Футбол – контактный вид спорта, но там не было толчка. Я лишь слегка положил руки на него, это не фол», — цитирует Жезуса Football Espana со ссылкой на Movistar.
Ответная встреча «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов пройдёт на арене «Этихад» в Манчестере 17 марта, статовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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