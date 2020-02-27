Тарасов процитировал Шерлока Холмса из фильма Гая Ричи после операции на ноге

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов успешно перенёс операцию на левой ноге. В своём сообщении 32-летний футболист привёл цитату главного героя фильма «Шерлок Холмс» 2009 года, режиссёром которого является Гай Ричи.

«Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».

Напомним, Дмитрий сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с «Рубином». Руководство клуба позже сообщило, что не планирует расторгать соглашение с игроком.