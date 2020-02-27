Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тарасов процитировал Шерлока Холмса из фильма Гая Ричи после операции на ноге

Тарасов процитировал Шерлока Холмса из фильма Гая Ричи после операции на ноге
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов успешно перенёс операцию на левой ноге. В своём сообщении 32-летний футболист привёл цитату главного героя фильма «Шерлок Холмс» 2009 года, режиссёром которого является Гай Ричи.

«Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».

Напомним, Дмитрий сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с «Рубином». Руководство клуба позже сообщило, что не планирует расторгать соглашение с игроком.

Тарасов — о переломе ноги: я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020