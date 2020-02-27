Тарасов процитировал Шерлока Холмса из фильма Гая Ричи после операции на ноге
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов успешно перенёс операцию на левой ноге. В своём сообщении 32-летний футболист привёл цитату главного героя фильма «Шерлок Холмс» 2009 года, режиссёром которого является Гай Ричи.
«Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».
Напомним, Дмитрий сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с «Рубином». Руководство клуба позже сообщило, что не планирует расторгать соглашение с игроком.
Тарасов — о переломе ноги: я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:33
-
17:21
-
17:12
-
16:59
-
16:58
-
16:39
-
16:26
-
16:12
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:14
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:16
-
14:13
-
14:07
-
14:02
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
12:58
-
12:48
-
12:34
Партнерский контент