Фавр хочет вызвать в основную команду «Боруссии» 15-летнего нападающего из «молодёжки»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр планирует задействовать в матчах основной команды 15-летнего форварда Юссуфа Мукоко, который здорово проявил себя в молодёжном составе.

Форвард забил 50 мячей в 28 матчах в чемпионате U17. Также он отметился ещё 31 голом в 18 матчах чемпионата U19.

«У нас есть продуманный план. Но пока я не могу сказать, когда он будет работать с первой командой. Возможно, в марте, но пока нужно подождать», — цитирует Фавра Goal.

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков в 23 турах. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на четыре очка. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1.