«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» объявили составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Бейи, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Х. Мата, Фернандеш, Джеймс, Игало.
Запасные: де Хеа, Линделёф, Уильямс, Лингард, Матич, Чонг, Гринвуд.
«Брюгге»: Миньоле, Дели, Мехеле, К. Мата, Рикка, Коссуну, Ванакен, Ритс, Де Кейпер, Тау, Окереке.
Запасные: Хорват, Соболь, Митрович, Де Кетеларе, Крменчик, Дьятта, Шрейверс.
Встреча состоится сегодня, 27 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».
Напомним, в первой встрече, которая прошла в Брюгге 20 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 1:1.
- 27 февраля 2020
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