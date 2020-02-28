Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о сезоне-2016/2017, ставшем для него последним в стане красно-белых.
«Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё своё время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, ещё непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось», — сказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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