Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о сезоне-2016/2017, ставшем для него последним в стане красно-белых.



«Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё своё время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.



Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, ещё непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось», — сказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Всем говорю, что я играю в АПЛ». Макеев – «русский Рамос» и легенда «Спартака» Егоров встретился с ним в Сочи.