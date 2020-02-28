Жена Семака: я победила стереотип о православных женщинах

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о стереотипе, который ей удалось побороть.



«Пожалуй, я победила закостенелый в светском обществе стереотип, что православная женщина — это унылая, неопрятная божья тварь, гневно отстаивающая свои идеалы», — написала Анна.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Накануне, 27 февраля, Семак отпраздновал день рождения — наставнику «Зенита» исполнилось 44 года. Анна сначала посвятила мужу пост, а затем рассказала о подарке.



Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.