Жена Семака: я победила стереотип о православных женщинах

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о стереотипе, который ей удалось побороть.
«Пожалуй, я победила закостенелый в светском обществе стереотип, что православная женщина — это унылая, неопрятная божья тварь, гневно отстаивающая свои идеалы», — написала Анна.
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
Накануне, 27 февраля, Семак отпраздновал день рождения — наставнику «Зенита» исполнилось 44 года. Анна сначала посвятила мужу пост, а затем рассказала о подарке.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.
- 28 февраля 2020
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