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Супруга Семака подарила мужу веганскую дублёнку

Супруга Семака подарила мужу веганскую дублёнку
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о подарках мужу на день рождения. Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 44 года.

«Я подарила мужу веганскую дублёнку и подлинную фотографию 1984 года с чемпионским составом «Зенита» под руководством легендарного Павла Фёдоровича Садырина. И ещё пару секретных подарков», — написала Анна.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Также Анна показала фотографию, которую подарила мужу: «Мы обожаем такие редкие, раритетные фотографии! Это уже история. Мне было три года, когда эти мощные усатые парни праздновали титул чемпионов России. Ленинград ликовал!»

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.

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