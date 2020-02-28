Сон после возвращения из Кореи будет помещён в карантин из-за угрозы коронавируса
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин будет изолирован после возвращения из Южной Кореи из-за угрозы коронавируса, сообщает Daily Mail.
Сон не будет посещать базу команды и контактировать с одноклубниками. 27-летний футболист пробудет в карантине две недели.
Сон вернулся на родину ранее в этом месяце для операции на руке, которую он сломал в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (3:2).
В нынешнем сезоне Сон в 21 встрече чемпионата Англии забил 9 мячей и отдал 7 голевых пасов. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Англии) южнокорейский форвард в 10 матчах записал в свой актив 7 голов и 1 результативную передачу.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Моуринью: в этом сезоне на Сона уже рассчитывать не буду
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