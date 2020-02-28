Инфантино не исключил отмены матчей из-за коронавируса

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что организации придётся отменять международные матчи из-за распространения коронавируса. Ранее уже было принято решение о проведении ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» без зрителей. Также без зрителей будут проходить несколько матчей 26-го тура чемпионата Италии.

«Здоровье для нас гораздо важнее, чем футбол. Поэтому мы будем следить за ситуацией. Будем надеяться, что эпидемия пойдёт на спад. Но пока что складывается впечатление, что становится хуже. Если нам придётся переносить игры или проводить их без зрителей, мы так и сделаем», — цитирует Инфантино The Guardian.

27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.