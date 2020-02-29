Гол Холанда признали самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Болельщики признали второй гол норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, забитый в ворота «Пари Сен-Жермен» (2:1), самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результаты опроса опубликовал официальный сайт УЕФА. На победу также претендовали голы игроков итальянской «Аталанты» Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота испанской «Валенсии» и гол бельгийского нападающего итальянского «Наполи» Дриса Мертенса в ворота «Барселоны».

19-летний Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в минувшее зимнее трансферное окно. В дебютном матче с «Аугсбургом» нападающий вышел на замену и сделал хет-трик. В следующем матче против «Кёльна» отметился дублем.