Гол Холанда признали самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Болельщики признали второй гол норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, забитый в ворота «Пари Сен-Жермен» (2:1), самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Результаты опроса опубликовал официальный сайт УЕФА. На победу также претендовали голы игроков итальянской «Аталанты» Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота испанской «Валенсии» и гол бельгийского нападающего итальянского «Наполи» Дриса Мертенса в ворота «Барселоны».
19-летний Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в минувшее зимнее трансферное окно. В дебютном матче с «Аугсбургом» нападающий вышел на замену и сделал хет-трик. В следующем матче против «Кёльна» отметился дублем.
«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
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