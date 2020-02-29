Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче РПЛ с «Уралом»

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба московского клуба.
Напомним, Овчинников стал старшим тренером ЦСКА в марте 2014 года. Ранее бывший голкипер работал в таких клубах, как «Локомотив», киевское «Динамо», минское «Динамо», а также в сборной России.
Матч 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.
Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
- 29 февраля 2020
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