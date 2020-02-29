Мостовой: шансы «Спартака» сегодня предпочтительнее, «Динамо» остаётся загадкой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск.
«Шансы «Спартака» на победу сегодня предпочтительнее. Даже несмотря на то, что красно-белые будут играть в гостях. «Спартак» мы видели и на предсезонном турнире, и товарищеский матч транслировался, а игр «Динамо» не показывали. Конечно, знаем о трансферах. Но «Динамо» всё равно остаётся загадкой.
Надеюсь, Соболев сегодня забьёт. Он точно должен себя хорошо проявить. Преимущество Соболева — в росте. Но защитники «Динамо» обычно с этим справляются.
Не согласен с тем, что в случае поражения «Спартаку» останется только бороться за сохранение прописки в РПЛ. Ситуация в таблице такая, что победа в двух-трёх матчах даёт шанс на выход в еврокубки, а поражение грозит тем, что команда окажется в опасной зоне. Например, недавно «Тамбов» был в зоне вылета, а сейчас — среди команд, которые относительно комфортно себя чувствуют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
- 29 февраля 2020
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