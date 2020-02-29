Парфёнов: в матче с ЦСКА «Урал» мог выигрывать со счётом 2:0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).



«Можно было выиграть со счётом 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были хорошие моменты. В концовке надо терпеть, играть до конца, не допускать ошибки. Фернандес — мастер, исполнил хорошо. Имеем что имеем. Двигаемся от матча к матчу. Игра была непростой, ребятам — спасибо. Раньше мы здесь играли ярко и открыто, но счёт был не очень, а сейчас решили сыграть надёжно. Егорычев сильно переживает, что не реализовал момент. Вроде всё делал по уму, можно было и Погребняку катить. Мы его поддержим, это футбол, жизнь на этом не закончилась», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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