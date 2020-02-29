Зидан: поражение в матче с «Манчестер Сити» произошло не из-за отсутствия Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о проигрыше в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Напомним, хавбек «сливочных» Тони Кроос пропустил эту встречу.



«Когда команда не добивается желаемого результата, работа СМИ — проанализировать, в чём была проблема. Но это произошло не из-за отсутствия Тони Крооса. Мы приняли решение, я выбрал другой состав. Не стоит спекулировать на этой теме. У нас большой выбор игроков. Плохие результаты — щепетильный момент. Да, результаты у нас действительно не лучшие, но подобное случается», — приводит слова Зидана AS.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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