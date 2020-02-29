Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан: поражение в матче с «Манчестер Сити» произошло не из-за отсутствия Крооса

Зидан: поражение в матче с «Манчестер Сити» произошло не из-за отсутствия Крооса
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о проигрыше в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Напомним, хавбек «сливочных» Тони Кроос пропустил эту встречу.

«Когда команда не добивается желаемого результата, работа СМИ — проанализировать, в чём была проблема. Но это произошло не из-за отсутствия Тони Крооса. Мы приняли решение, я выбрал другой состав. Не стоит спекулировать на этой теме. У нас большой выбор игроков. Плохие результаты — щепетильный момент. Да, результаты у нас действительно не лучшие, но подобное случается», — приводит слова Зидана AS.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Зидан: понимаю, что фанаты «Реала» могут быть разочарованы итогом матча с «Барселоной»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020