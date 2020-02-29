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Новиков: используй Комличенко свои моменты, говорили бы, что всё сделали правильно

Новиков: используй Комличенко свои моменты, говорили бы, что всё сделали правильно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш команды в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Разочарованы результатом, хотелось победить на родном стадионе, но не смогли. Не могу предъявить претензии своим игрокам, они выложились на 200 процентов и сделали всё возможное, чтобы выиграть. Но «Спартак» реализовал свои момента, а мы — нет. Поэтому такой результат.

Не считаю, что Комличенко надо было выпускать с первых минут. Мы планировали, что три наших быстрых нападающих проделают большой объём скоростной работы в первом тайме. У «Спартака» медленные защитники, поэтому мы и хотели получить преимущество в скорости. У нас было понимание, что защитники «Спартака» подустанут после такой скоростной игры, и в этот момент нам надо было выпустить Комличенко, чтобы он со всей мощью использовал свои лучшие качества. Получилось: используй он свои моменты, мы бы говорили, что всё сделали правильно. Но у «Спартака» мяч после удара залетает в ворота, а у нас, к сожалению, отлетает от штанги в другую сторону», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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