Нойштедтер: все игроки «Динамо» расстроены. В следующем матче нужно брать три очка

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Надо работать над тем, чтобы не пропускать такие голы. Каждый хотел забить: Комличенко, Н’Жье били — не повезло. Бывает, что мяч просто не залетает.

Настроение, конечно, плохое. Надо проанализировать игру, работать дальше. Сегодня и завтра, наверное, все будут расстроены. В следующей же игре нужно брать три очка.

Н’Жье старается, бегает. Бывает, что иногда не получается. Надеюсь, в следующей игре получится. Наша сила — это команда. Видно, что пацаны стараются. У Филиппа моменты были, просто сегодня не повезло их реализовать.

«Спартак» разыграл нас в тех моментах, когда мы пропустили. Мы слишком легко дали им забить. Тренер после игры сказал, что нужно дальше работать. Он так же, как и мы расстроен. Будем работать, чтобы выигрывать», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.