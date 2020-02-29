«Бавария» забила шесть голов «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл «Баварии» со счётом 0:6. Встреча состоялась в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт. Ему ассистировали судьи на линиях Тобиас Христ и Тимо Герах.

Счёт был открыт в начале встречи. На второй минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, ему ассистировал Томас Мюллер. Через несколько минут преимущество мюнхенского клуба увеличил Йозуа Киммих. На 15-й минуте счёт до крупного довёл Джошуа Зиркзее. Четвёртый гол на 33-й минуте забил Филиппе Коутиньо. В начале второго тайма Коутиньо с передачи Мюллера оформил дубль. Окончательный счёт установил Леон Горецка, которому ассистировал Корентин Толиссо.