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«Бавария» забила шесть голов «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

«Бавария» забила шесть голов «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл «Баварии» со счётом 0:6. Встреча состоялась в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт. Ему ассистировали судьи на линиях Тобиас Христ и Тимо Герах.

Счёт был открыт в начале встречи. На второй минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, ему ассистировал Томас Мюллер. Через несколько минут преимущество мюнхенского клуба увеличил Йозуа Киммих. На 15-й минуте счёт до крупного довёл Джошуа Зиркзее. Четвёртый гол на 33-й минуте забил Филиппе Коутиньо. В начале второго тайма Коутиньо с передачи Мюллера оформил дубль. Окончательный счёт установил Леон Горецка, которому ассистировал Корентин Толиссо.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Гнабри – 2'   0:2 Киммих – 7'   0:3 Зиркзее – 15'   0:4 Коутиньо – 33'   0:5 Коутиньо – 47'   0:6 Горецка – 62'
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