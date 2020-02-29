«Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ

«Уотфорд» обыграл «Ливерпуль» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:0.

«Шершни» прервали беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии, которая состояла из 44 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит лондонскому «Арсеналу», который провёл без поражений 49 встреч кряду в период с мая 2003 года по октябрь 2004-го.

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывали в АПЛ с 22-го тура сезона-2018/2019. За это время они одержали 39 побед и 5 раз сыграли вничью. При этом в нынешней кампании мерсисайдцы лишь один раз поделили очки с другой командой — в выездном матче 9-го тура с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу английского первенства. В 29-м туре красные на своём поле сыграют с «Борнмутом». Встреча состоится 7 марта, начало — в 15:30 мск.