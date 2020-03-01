Шалимов: на матч с «Зенитом» нужен будет такой же боевой настрой, как на «Ростов»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов подвёл итоги домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Мы проигрывали, удалось быстро сравнять счёт, поэтому эмоции, скорее, положительные. «Ростов» — тяжёлый соперник, игра была тяжёлой. Мы сыграли организованно в позиционной обороне, выходили в быстрые атаки. Игра была с небольшим преимуществом «Ростова». Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча. Хорошо, что удалось сравнять счёт в начале второго тайма, иначе было бы тяжелее.
Пока рано говорить о выводах. Нужно восстановиться, пересмотреть матч, проанализировать, сделать нарезки, показать ребятам. Если говорить в общих чертах — мы готовы физически, выдержали темп игры. С «Ростовом» не так просто играть, когда они берут мяч под контроль.
Будет ли какая-то особенная подготовка к матчу с «Зенитом» в Кубке России? Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим, показываем ребятам. Нужен будет такой же боевой настрой, как на «Ростов», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».
«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России 4 марта. Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 18:00 мск.
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