Перф с Семаком, удаление Сёмина и провокация стычки от Ракицкого. Фото «Зенит» — «Локо»

29 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате России достигла девяти матчей. В предыдущих турах подопечные Сергея Семака одержали семь побед и один раз сыграли вничью. «Локомотиву» удалось перервать серию поражений, которая состояла из двух встреч.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе сине-бело-голубых 46 очков. «Локомотив» (35) занимает пятое место.
В 21-м туре Премьер-Лиги «железнодорожники» 8 марта на своём поле сыграют с грозненским «Ахматом», а клуб из Санкт-Петербурга на следующий день дома примет «Уфу».
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Елены Разиной.
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