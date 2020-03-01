Впервые за 35 лет лидер чемпионата Англии проиграл команде из зоны вылета

«Ливерпуль» уступил «Уотфорду» со счётом 0:3 в матче 28-го тура чемпионата Англии, потерпев первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ.

Поражение «Ливерпуля» — первый случай с 1985 года, когда команда, идущая на первой строчке турнирной таблицы английского первенства, уступила команде, шедшей до старта матча в зоне вылета. В последний раз такое было 35 лет назад, когда «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» со счётом 0:3. При этом благодаря сенсационной победе над «Ливерпулем» «Уотфорд» покинул зону вылета.

Также это поражение прервало беспроигрышную серию команды Юргена Клоппа, которая длилась 44 матча. Мерсисайдцы не смогли побить рекорд лондонского «Арсенала», который не проигрывал в течение 49 матчей в сезоне-2003/2004.