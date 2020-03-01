Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны

Болельщик петербургского «Зенита» в одиночку пришёл на гостевую трибуну «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



Фанаты «железнодорожников» избивали болельщика «Зенита», а затем перелезли обратно через решётку. После этого фанат петербуржцев попытался сорвать и украсть флаг у фанатов «Локомотива». Ответная реакция не заставила долго ждать — вновь спустившиеся болельщики московской команды выпроводили фаната сине-бело-голубых с гостевой трибуны.

Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 0:0. Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе сине-бело-голубых 46 очков. Московский «Локомотив» (35) занимает пятое место.