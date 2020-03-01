Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны
Футбол / РПЛ 0

Болельщик петербургского «Зенита» в одиночку пришёл на гостевую трибуну «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фанаты «железнодорожников» избивали болельщика «Зенита», а затем перелезли обратно через решётку. После этого фанат петербуржцев попытался сорвать и украсть флаг у фанатов «Локомотива». Ответная реакция не заставила долго ждать — вновь спустившиеся болельщики московской команды выпроводили фаната сине-бело-голубых с гостевой трибуны.

Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 0:0. Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе сине-бело-голубых 46 очков. Московский «Локомотив» (35) занимает пятое место.

Оздоев: «Зенит» должен был дожимать «Локомотив»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020