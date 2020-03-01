Оздоев: «Зенит» должен был дожимать «Локомотив»

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал игру команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом», которая завершилась вничью 0:0.

«Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать „Локомотив“, но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.

Сегодня команда играла без Дзюбы и Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учётом того, каким сложным был матч, приобрели одно", — сказал Оздоев в интервью «Зенит-ТВ».

После 20 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 46 очков.