Павлюченко: если бы не Шунин, «Спартак» мог выиграть со счётом 5:0
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от гостевой победы красно-белых над московским «Динамо» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо», хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома. Понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счётом 4:0 или 5:0.
Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Ещё было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует», — заявил Павлюченко в интервью Sport24.
Шунин: игра «Динамо» со «Спартаком» была равной, мы пропустили необязательные голы
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