Павлюченко: если бы не Шунин, «Спартак» мог выиграть со счётом 5:0

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от гостевой победы красно-белых над московским «Динамо» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо», хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома. Понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счётом 4:0 или 5:0.



Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Ещё было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует», — заявил Павлюченко в интервью Sport24.