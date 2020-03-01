Министр спорта Италии объяснил решение о переносе матчей чемпионата страны

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора раскрыл детали того, как принималось решение правительства и футбольного руководства страны о переносе ряда матчей Серии А на 13 мая из-за эпидемии коронавируса.
«Правительство предоставило Серии А два варианта: отложить матчи или провести их без зрителей. Лига решила отложить игры, чтобы не проводить топовые матчи при пустых трибунах. Это было её решение. Понимаю, что это создаёт прецедент. Когда в стране более тысячи случаев заражения коронавирусом, почти 30 человек умерли, проведение матчей не является нашей первоочередной целью.
Понимаю, что фанаты злы, но не этим нужно руководствоваться. Серия А должна разобраться с тем, как синхронизировать календарь клубов, сбалансировать его в ближайшие недели. Важно, чтобы ко всем клубам относились одинаково», — цитирует Спадафору Corriere della Sera.
Ранее генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта отметил, что переносы матчей из-за коронавируса могут привести к тому, что этот сезон Серии А не будет доигран.
- 1 марта 2020
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