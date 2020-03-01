Актёр Баринов: своим удалением Сёмин хотел завести команду

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на удаление главного тренера московской команды Юрия Сёмина в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Удаление Сёмина — это крайняя мера со стороны судьи. А Юрий Павлович удалился, чтобы завести команду. Игра со стороны «Локомотива» в начале матча была достаточной робкой. Возможно, он просто хотел взбодрить команду. Матч был довольно скучным, но «Локомотив» был точнее по задачам, нормально оборонялся. А отсутствие нападающих — главная проблема команды.
Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было. А после удаления Юрия Павловича игра стала посмелее. До ворот, к сожалению, не доходило. По поводу результата Сёмин ответил: «Нормально».
Судейские ошибки были. Арбитр матча был одной из самых заметных фигур на поле. Это показатель низкого уровня судейства. Конечно, это только мои ощущения обычного болельщика. А ощущения болельщика необъективны, ведь всегда ищешь оправдание игры своей команды», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 марта 2020
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:25
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:03
-
13:51
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
13:13
-
12:59
-
12:52
-
12:34
-
12:18
-
11:54
-
11:34
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:27
-
10:02
-
09:52