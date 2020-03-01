В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике

Пресс-служба РФС прокомментировала информацию СМИ о сотруднике организации, у которого обнаружили коронавирус.

«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы.

Его нахождение в стационаре является профилактическим, речь не идёт о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет», – сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за коронавируса. У футболиста «Мегамужиков» Давида Берова якобы был обнаружен коронавирус. По информации телеграм-канала «Мутко против», Беров – сотрудник РФС.