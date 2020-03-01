«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лечче» уступил «Аталанте» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забит игрок «Лечче» Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте «Лечче» восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.

«Аталанта» вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота «Лечче» забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.

«Аталанта», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (25) — на 16-м месте.