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«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А

«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лечче» уступил «Аталанте» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забит игрок «Лечче» Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте «Лечче» восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.

«Аталанта» вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота «Лечче» забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.

«Аталанта», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (25) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 7
Аталанта
Бергамо
0:1 Донати – 17' (автогол)   0:2 Сапата – 22'   1:2 Сапонара – 29'   2:2 Донати – 39'   2:3 Иличич – 47'   2:4 Сапата – 54'   2:5 Сапата – 62'   2:6 Мурьель – 87'   2:7 Малиновский – 90+1'
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