«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лечче» уступил «Аталанте» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забит игрок «Лечче» Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте «Лечче» восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.
«Аталанта» вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота «Лечче» забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.
«Аталанта», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (25) — на 16-м месте.
- 1 марта 2020
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:32
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:25
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:53