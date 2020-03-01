АЕК Карреры ушёл от поражения на 92-й минуте матча с аутсайдером греческой лиги

В матче 26-го тура греческой Суперлиги «Панионис» встречался с АЕКом. Игра прошла на стадионе «Неа Смирни» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Панионис» вёл в счёте с 45-й минуты, после того как Димитриос Эммануилидис открыл счёт. Гости смогли уйти от поражения лишь на второй добавленной минуте, когда отличился Виктор Клонаридис.

АЕК, который возглавляет бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей.

АЕК набрал 51 очко, команда занимает 3-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Панионис» располагается на последнем, 14-м месте в чемпионате, в активе команды 11 очков.

Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера работал главным тренером московского «Спартака». Вместе с красно-белыми 55-летний специалист стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.