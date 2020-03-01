Кокорин: как подписал контракт с «Сочи», то успокоился и про всё забыл

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что ему нравится в городе на черноморском побережье.

«По бытовым моментам Сочи очень нравится. В Москве вижу у ребят, что снег идёт, а у нас недавно было "+20", это сейчас дождь идёт.

Эпопея с «Зенитом» не сильно повлияла на меня. Как подписал контракт с «Сочи», я успокоился, понял, что теперь здесь, и про всё забыл.



Моя мечта — чтобы все дома здоровы были и счастливы.



Зрителей надо игрой заслужить, город супер. Стадион шикарный, будет получше погода – будут побольше приходить на матчи. Единственное, последнее время идёт дождь, а так всё супер", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, 28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды.