Кокорин: как подписал контракт с «Сочи», то успокоился и про всё забыл
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что ему нравится в городе на черноморском побережье.
«По бытовым моментам Сочи очень нравится. В Москве вижу у ребят, что снег идёт, а у нас недавно было "+20", это сейчас дождь идёт.
Эпопея с «Зенитом» не сильно повлияла на меня. Как подписал контракт с «Сочи», я успокоился, понял, что теперь здесь, и про всё забыл.
Моя мечта — чтобы все дома здоровы были и счастливы.
Зрителей надо игрой заслужить, город супер. Стадион шикарный, будет получше погода – будут побольше приходить на матчи. Единственное, последнее время идёт дождь, а так всё супер", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, 28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды.
Кокорин: «Сочи» незаслуженно проиграл. Соперник ничего не создал
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