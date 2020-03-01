Кин — об ошибке де Хеа: я бы убил его, линчевал в перерыве
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике вратаря манкунианцев Давида де Хеа, который допустил ошибку, приведшую к голу в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).
«Будь я игроком или тренером, то бы убил его. Чего ждал де Хеа? Это безумие. В нём есть немного высокомерия. Я бы линчевал его в перерыве. Ему нет оправданий», — приводит слова Кина Goal со ссылкой на Sky Sports.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 11-м месте. В следующем туре «МЮ» дома сыграет 8 марта с «Манчестер Сити».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
«Манчестер Юнайтед» может продать де Хеа летом
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