Стерлинг: сложно побеждать в течение трёх лет подряд, но «Манчестер Сити» делает это
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о целях команды после победы в финале Кубка лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (2:1).
«В английской Премьер-лиге у нас трудная ситуация. Пока в этом сезоне мы завоевали один титул, но претендуем ещё на два. Мы сосредоточены и готовы выполнять свою работу. Нужно продолжать в том же духе.
Сложно побеждать в течение трёх лет подряд, но мы делаем это. Нам просто надо продолжать идти вперёд и выигрывать трофеи», — сказал 25-летний футболист в интервью Sky Sports.
4 марта «Манчестер Сити» проведёт матч 1/8 финала Кубка Англии с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча состоится в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо», начало — в 22:45 мск.
Календарь матчей Кубка Англии сезона-2019/2020
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Фото, которые могут стать историческими.
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