Экс-защитник «Севильи» Каррису прокомментировал переход в клуб из Уханя

Бывший защитник «Севильи» Даниэл Каррису прокомментировал свой трансфер в китайский клуб «Ухань Чжоэр», базирующийся в городе Ухане, где в конце прошлого года произошла первая вспышка нового коронавируса.



«Я ни о чём не сожалею. Я взволнован, потому что хочу познакомиться с чемпионатом Китая и испытать что-то новое. Мне гарантировали безопасность и заверили, что мы будем работать в Испании, пока не разрешится ситуация в Китае. Поначалу у меня были сомнения, потому что к моменту первого предложения я ничего не знал. Только то, что вирус в Китае и что он новый. Я спрашивал, что там происходит на самом деле. Но тренеры меня успокоили. Они очень хотели видеть меня в своей команде. Мне дали гарантии, что мы не вернёмся в Китай и особенно в Ухань, пока ситуация не изменится. В конце концов сделка получилась удачной и для меня, и для «Севильи», потому что они не лишились меня бесплатно летом, когда истекал мой контракт.



У многих игроков семьи остались в Китае. Там они заперты дома без возможности выходить куда-либо и едва ли могут контактировать с кем-либо в городе. Это трудная ситуация. Сейчас вирус добрался до Европы, и мы должны реагировать. Нельзя позволить ему развиваться», — цитирует Каррису Goal.com.

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