Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли был назначен на пост наставника «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Условия соглашения между сторонами не уточняются.
Последним местом работы аргентинского специалиста был «Сантос», который он возглавлял в 2019 году и с которым занял второе место в турнирной таблице бразильской Серии А. Ранее Сампаоли тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.
«Атлетико» Минейро в прошлом сезоне чемпионата Бразилии финишировал на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 турах. От зоны вылета команду отделили 12 очков, отставание от первой строчки, на которой расположился «Фламенго», составило 42 очка.
Сампаоли подал в отставку с поста главного тренера «Сантоса». Клуб принял запрос
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