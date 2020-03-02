Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли был назначен на пост наставника «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Условия соглашения между сторонами не уточняются.

Последним местом работы аргентинского специалиста был «Сантос», который он возглавлял в 2019 году и с которым занял второе место в турнирной таблице бразильской Серии А. Ранее Сампаоли тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.



«Атлетико» Минейро в прошлом сезоне чемпионата Бразилии финишировал на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 турах. От зоны вылета команду отделили 12 очков, отставание от первой строчки, на которой расположился «Фламенго», составило 42 очка.