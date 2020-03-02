Друг Роналду: точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Журналист Эду Агирре, находящийся в дружеских отношениях с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал о желании игрока вернуться в мадридский «Реал».
«Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал». Он почувствовал любовь Мадрида, когда приехал на «Сантьяго Бернабеу» (на матч с «Барселоной». – Прим. «Чемпионата»), и был в восторге. Сейчас он полностью сфокусирован на «Ювентусе», но в футболе никогда не стоит говорить «никогда». Не знаю, что произойдёт в будущем. Никто не знает», — цитирует Агирре Football Italia со ссылкой на Chiringuito TV.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. С «Королевским клубом» португалец завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. Ранее 35-летний форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
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