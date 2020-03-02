Названы судьи матча «Спартак» — ЦСКА и других встреч 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которые обслужат предстоящие матчи 1/4 финала Кубка России.



Отмечается, что система видеоповторов (VAR) будет задействована лишь в тех матчах, что будут проходить на стадионах клубов Премьер-Лиги.



4 марта.



«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасёв (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).



«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).



«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).



5 марта.



«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА и «Спартак» играли в Кубке России 4 раза. Один матч был просто невероятным Преимущество на стороне «армейцев».